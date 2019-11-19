ЗакС Петербурга готов потратить 8,4 млн рублей на конгресс-систему

Законодательное собрание Петербурга объявило закупку на установку, настройку и ввод в эксплуатацию конгресс-системы фирмы Bosch. Максимальная цена контракта - 8,4 млн рублей.

Новое оборудование для проведения совещаний и конференций должно появиться в Мариинском дворце до 13 января 2020 года. В комплект входят ЖК-мониторы, микрофоны, акустическая система и многое другое. Дороже всего обойдется ULTRA HD ЖК-панель с диагональю не менее 2476,95 мм и разрешением 3840 × 2160 пикселей - 2,4 млн рублей за штуку.

Доставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы подрядчика оцениваются в 729 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимаются до 27 ноября.

В конце октября Законодательное собрание также объявляло закупку на конгресс-систему с оборудованием для электронного голосования в Белый зал, в котором проводят заседания комиссий. Максимальная цена контракта составляла 15,97 млн рублей. Подрядчиком стала компания "Хай-Тек Северо-Запад", которая предложила выполнить работы за 15,8 млн рублей.