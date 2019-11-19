Калининградский Минздрав потратил 3,2 млн рублей на плакаты, прославляющие умеренное питание

В Калининградской области разгорается скандал вокруг специфической социальной рекламы: оформленные в духе советского агитпропа уличные баннеры призывают граждан не толстеть, питаться умеренно и задумываться при виде бутылки. Несмотря на отмечаемую изданием "МБХ Медиа" скудость художественных средств, чиновники из регионального Минздрава выделили на плакаты свыше 3,2 млн рублей.

Отмечается, что полученный творческий продукт противоречит условиям, прописанным в техническом задании: от 59 баннеров требовалось, чтобы они были полноцветными. В задачу также входило создание видеороликов для показа в 40 салонах общественного транспрорта и печать 6,5 тысяч мелких листовок.

Как сообщает радиостанция "Свобода", из Минздрава на редакционный запрос относительно целесообразности такого рода бюджетных трат пока не ответили. Продукция появилась на улицах 1 ноября и должна будет провисеть до самого конца года.

Фотографии: "МБХ Медиа"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.