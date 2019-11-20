Шульман: Закон о физлицах-иноагентах нужен властям к ближайшим выборам

Политолог, специалист по законотворчеству Екатерина Шульман представила объяснение новой инициативе, вводящей понятие иностранного агента для обычных граждан, а не только для СМИ с зарубежным финансированием. В логике власти, отметила она, было целесообразно поддаться политической моде последнего времени, согласно которой государства, в том числе российское, обвиняют друг друга во вмешательстве в собственные выборы. При этом ученый призвала не поддаваться паническим настроениям, полагая, что массового применения нового инструмента не планируется.

"[Норма] может быть применена к нескольким, например, людям, потому что понятно, что точечные, так сказать, репрессии такого рода имеют как раз характер устрашающий. То есть необходимо не выкосить целую страту иностранных корреспондентов, а кого-то одно, двух, трех зарепрессировать, а остальных напугать и создать эту атмосферу всеобщей законности", - отметила Шульман в авторской радиопрограмме.

Она напомнила, что поправки к законопроекту два года "спали" на полке и, будучи принятыми, могут столько же оставаться невостребованными. Ничего важного, по прикидкам политолога, раньше 2021 года, когда произойдут думские выборы, для власти не предвидится. Именно тогда может понадобиться продемонстрировать стране и миру нечто "впечатляющее", показать, как в России умеют отстаивать государственный суверенитет и бороться со мнимыми или реальными шпионами.

Второе чтение законопроект успешно прошел накануне, 20 ноября. Иноагентами, согласно документу, могут быть признаны россияне, распространяющие контент иноагентов-юрлиц в своих социальных сетях на коммерческой основе.