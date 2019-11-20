18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:34

Псковские "яблочники" предлагают снять ограничения на акции возле госорганов власти

фото ЗакС политика Псковские "яблочники" предлагают снять ограничения на акции возле госорганов власти

В Псковское областное собрание внесен законопроект об отмене ограничения на проведение публичных мероприятий вблизи государственных и муниципальных органов власти, сообщили в псковском отделении «Яблока».

Авторы законопроекта – Лев Шлосберг и Артур Гайдук. В пояснительной записке к законопроекту они отметили, что подготовили законопроект, чтобы привести областное законодательство в соответствие с Конституцией.

1 ноября Конституционный суд по жалобе активистов из Сыктывкара признал, что норма о запрете на проведение митингов в радиусе 50 метров от входа в здания, где расположены органы госвласти, выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов РФ. По словам Шлосберга и Гайдука, подобное признание – это основание для отмены или изменения положений нормативных актов, нормы которых признаны неконстуционными, и эти положения не могут принимать суды, органы власти и должностные лица.

По мнению депутатов, признание неконстуционным пункта закона о митингах в Коми требует внесения изменений и в законы других субъектов РФ. Законопроект направлен главе Псковского областного собрания Александру Котову, заключения на документ должны дать прокуратура Псковской области, администрация региона и правовое управление регионального парламента.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:50 У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского

14:19 Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник   2

13:56 РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

13:47 Муниципал: ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

13:37 Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"   2

13:33 Муниципал: МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

13:26 В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

13:24 Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России   1

12:52 Оспаривавший свое увольнение из-за дела Голунова полковник проиграл суд

12:48 Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете   8

12:46 ЗакС одобрил идею поддержать "социальный бизнес"

12:30 Силуанов попытался оправдать неизрасходованный триллион бюджетных рублей   3

12:21 "Вредна и опасна": Вишневский призвал депутатов не одобрять транспортную реформу   6

12:06 Вологодские депутаты переизбрали мэра

12:02 ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru