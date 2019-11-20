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12:30

Силуанов попытался оправдать неизрасходованный триллион бюджетных рублей

фото ЗакС политика Силуанов попытался оправдать неизрасходованный триллион бюджетных рублей

На форуме "Россия зовет" министр финансов Антон Силуанов постарался содержательно ответить на упрек своего предшественника на этом посту, а ныне главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заметил, что федеральный бюджет этого года не исполнен на 1 трлн рублей. Министр в своем выступлении объяснил это более ответственным отношением чиновников к расходной части по сравнению с предыдущими годами.

"Сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно. Поэтому, действительно, в прошлом году порядка 700 миллиардов рублей мы таким образом перенесли на этот год", - цитирует Силуанова РИА "Новости".

Кроме того, он привел контраргумент: потратить деньги можно было без проблем, но тогда начались бы претензии к низкой эффективности этих трат. Поэтому, посетовал чиновник, в работе с бюджетом цель не всегда оправдывает средства.

"Да, действительно, есть проблема в управлении", - добавил вице-премьер, в минимальной мере соглашаясь с Кудриным.

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14:09   Бордунов  
13.13 Вы уж определитесь - много или мало друзей у сами знаете кого. То мало, то все ТАМ поголовно повязаны воровством  и коррупцией. Не зависит-ли ваше мнение от дозы принятого на грудь? Мало принял - много друзей, или наоборот.

13:13    
В бюджете накопили неизрасходованный триллион, потому что слишком большие откаты берут. Спроса нет. А друзей сами-знаете-кого мало, чтобы ко всему ещё и триллион распихать.

12:53    
Силуянов и Набиуллина-молодцы! Толково ведут финансовую политику России!

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