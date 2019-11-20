Силуанов попытался оправдать неизрасходованный триллион бюджетных рублей

На форуме "Россия зовет" министр финансов Антон Силуанов постарался содержательно ответить на упрек своего предшественника на этом посту, а ныне главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заметил, что федеральный бюджет этого года не исполнен на 1 трлн рублей. Министр в своем выступлении объяснил это более ответственным отношением чиновников к расходной части по сравнению с предыдущими годами.

"Сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно. Поэтому, действительно, в прошлом году порядка 700 миллиардов рублей мы таким образом перенесли на этот год", - цитирует Силуанова РИА "Новости".

Кроме того, он привел контраргумент: потратить деньги можно было без проблем, но тогда начались бы претензии к низкой эффективности этих трат. Поэтому, посетовал чиновник, в работе с бюджетом цель не всегда оправдывает средства.

"Да, действительно, есть проблема в управлении", - добавил вице-премьер, в минимальной мере соглашаясь с Кудриным.