18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:24

Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

фото ЗакС политика Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают требования Эстонии к России по возвращению земель, передает «Интерфакс».

Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил накануне, что Россия должна признать его страну в границах Тартуского мирного договора 1920 года для ратификации российско-эстонского пограничного договора. Речь идет о территориях Ленинградской и Псковской области, отошедших к Эстонии и вернувшихся в состав РСФСР в 1944 году. Пыллуаас заявил, что границу между странами установлена Тартуским договором, и все государства признали Эстонию именно в этих границах.

Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Москва с этим трсчебованиями согласиться не может. Россия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, который не имеет юридической силы.

Президент Владимир Путин еще в 2005 году отвергал возможность ведения переговоров со странами Балтии по террориториальным вопросам. Тогда на встрече с коллективом издания «Комсомольская правда» он заявил: «Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла – уши».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:38    
Эстония исторически была в составе России! Веками!!! Причём здесь тартуский договор??? России надо быть жёстче, зубастее по отношению к никчемным прибалтийским карликам, а не мямлить! Действовать решительно, по-СТАЛИНСКИ! Вот Израиль отобрал Голаны у сирийцев, Иерусалим у палестинцев... Турки хапнули север Сирии...Американцы отхватили нефтяное заевфратье...И МИР МОЛЧИТ!!! Почему бы России не вернуть в свой состав российский Ревель??? Потому не возвращает, что правят сейчас Россией политические импотенты!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:50 У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского

14:19 Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник   2

13:56 РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

13:47 Муниципал: ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

13:37 Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"   2

13:33 Муниципал: МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

13:26 В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

13:24 Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России   1

12:52 Оспаривавший свое увольнение из-за дела Голунова полковник проиграл суд

12:48 Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете   8

12:46 ЗакС одобрил идею поддержать "социальный бизнес"

12:30 Силуанов попытался оправдать неизрасходованный триллион бюджетных рублей   3

12:21 "Вредна и опасна": Вишневский призвал депутатов не одобрять транспортную реформу   6

12:06 Вологодские депутаты переизбрали мэра

12:02 ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru