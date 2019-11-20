В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

Петербургские полицейские обошли две крупных торговых точки в Купчино - овощебазу на Софийской улице и оптовый рынок на улице Салова. В ходе двойного рейда они проверили 415 сотрудников этих точек, из которых 185 - задержали и увезли в отдел, говорится на официальном сайте главка.

Нарушения некоторых из задержанных таковы, что это может "тянуть" на принудительную депортацию, подчеркивают в ведомстве.

Среди наиболее грубых нарушений - незаконная торговля незамерзающей жидкостью (счет ее идет на тонны) и торговля алкоголем без лицензии (около 200 литров). Жидкость и напитки у нарушителей изъяли.

Поводом для составления протоколов стали также такие деяния, как самовольное занятие территории, осуществление предпринимательской деятельности без необходимых документов и открытая продажа запрещенной продукции.