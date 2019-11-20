МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

Депутаты МО «Южно-Приморский» не смогли с первого раза выбрать главу местной администрации, сообщил ЗАКС.Ру депутат Валерий Веремейчик.

Заседание состоялось накануне, 19 ноября. На место главы местной администрации претендовали три человека: Паата Гудадзе, возглавляющий администрацию, замглавы Игорь Иванов и Максим Бых, гендиректор ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района». Иванов отозвал свою кандидатуру, ни Гудадзе, ни Бых не смогли набрать большинство голосов депутатов.

Было решено объявить новый конкурс на замещение должности главы местной администрации МО «Южно-Приморский». Информация в ближайшее время будет опубликована на сайте муниципалитета.

На том же заседании депутаты объявили о публичных слушаниях по бюджету на 2020 год. Они пройдут 2 декабря в здании школы №291. Проект бюджета муниципалы собираются опубликовать на сайте.

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