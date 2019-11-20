РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

Русская православная церковь отказалась запрашивать денежную компенсацию от женщины, которая подозревается и сама успела признаться в поджоге храма Казанской иконы в Зеленодольске. Этого не будет затребовано, несмотря на серьезный урон, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканскую митрополию Татарстана.

"Предварительно ущерб от пожара оценен в 400-500 тыс. рублей. Но храм не будет предъявлять финансовые претензии: это душевнобольной человек, и было бы несправедливо, если бы за нее пришлось рассчитываться родственникам", - рассказал анонимный представитель митрополии.

Инцидент случился 13 ноября, когда загорелась целая стена часовни. При пожаре никто не пострадал. Задержанная женщина, единственная подозреваемая в возбужденном уголовном деле, оказалась состоящей на учете в психиатрической лечебнице.