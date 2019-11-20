ЦИК изучит правовое обучение молодых избирателей за миллион рублей

Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК потратит 1,1 млн рублей на социологическое исследование системы правового обучения и повышения культуры молодых избирателей, на госзакупку обратило внимание «МБХ медиа».

Контракт получила компания «МИТОС Продакшн», в штате которой – 11 человек. Она должна будет опросить россиян младше 35 лет. Работа будет направлена на повышение интереса российской молодежи к избирательному процессу. Также ЦИК хочет изучить состояние системы правового обучения и повышения правовой культуры молодых избирателей и понять, как избирательные комиссии могут взаимодействовать с молодежными избиркомами.

Заявленная цель – изучение ситуации в России. При этом в техзадании сказано, что социологическое исследование должно проводиться в Москве и Подмосковье. Планируется провести традиционные опросы, телефонные интервью и три фокус-группы: с участием «будущих избирателей» от 14 до 18 лет, молодых людей от 19 до 27 лет и людей от 28 до 35 лет.

Выручка «МИТОС продакшн» в 2018 году составила 87 млн рублей, 75 млн из которых пришлись на госконтракты, по данным базы «СПАРК-Интерфакс». Все контракты, за исключением одного, были заключены с управлением территориальной политики Подмосковья. Еще один контракт был заключен с РЦОИТ при ЦИК на комплексное исследование системы обучения кадров избиркомов.