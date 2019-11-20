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16:32

Госдума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ оставаться на постах бесконечно долго

фото ЗакС политика Госдума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ оставаться на постах бесконечно долго

Госдума приняла поправку к закону о снятии возрастных ограничений для ректоров двух государственных университетов: Московского и Санкт-Петербургского, передает «Интерфакс».

Предельный возраст для пребывания в должности ректора вуза, согласно Трудовому кодексу, - 65 лет. По представлению ученого совета ректор может оставаться на должности до 70 лет. Закон, регламентирующий работу МГУ и СПбГУ, позволяет президенту дважды продлевать срок нахождения ректора во главе вуза, по 5 лет. То есть, ректоры двух вузов могут сохранять посты до 80 лет.

Поправка убирает из закона о МГУ и СПбГУ слово «дважды». Президент сможет оставлять ректоров этих вузов на местах без ограничений по возрасту.

Ректор МГУ – Виктор Садовничий, ему уже исполнилось 80 лет. Он возглавляет МГУ с 1992 года, его полномочия должны были с учетом продлений закончиться в декабре 2019 года. Ректор СПбГУ Николай Кропачев моложе: ему 60 лет.

В последнее время руководство СПбГУ и Кропачева критикуют из-за проблем, связанных с вузом. Многие раскритиковали проект по переезду университета в Пушкинский район. После убийства аспирантки вуза историком СПбГУ Олегом Соколовым появилась петиция за отставку Кропачева которую подписали уже свыше 89 тысяч человек.

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