ФСБ задержала российского военного по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Российский военнослужащий задержан в Ростовской области по подозрению в сборе военных сведений по заданию военной разведки Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

В службе сообщили, что задержанный – россиянин, служащий в Южном военном округе. По данным силовиков, он собирал сведения по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечка информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

ФСБ возбудила дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Обновлено 18:55: Задержанным может быть связист, старший лейтенант Руслан Артыков, пишут «Открытые медиа». Сама ФСБ имя задержанного офицера не называет, только указывает, что задержание произошло в городе Аксае.