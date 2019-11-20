ФСБ сообщила о задержании трех террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Московской области трех членов запрещенной и признанной террористической в РФ организации "Исламское государство", говорится на сайте ведомства. Пресс-служба утверждает, что деятельность трех злоумышленников пресечена и что в этом чекистам помогли силы Росгвардии, Росфинмониторинга и полиции.

Задержанные в течение пяти последних лет занимались вербовкой сторонников в столице и Подмосковье, а также отправкой их в Сирию для участия в боях и террористических актах.

У задержанных, ставших фигурантами уголовного дела, конфисковали технику, фальшивые купюры и "липовые" паспорта.