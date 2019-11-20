Павловский: Даже в СССР внутриполитические новости были интереснее

Политолог Глеб Павловский полагает, что повседневные российские новости, которые ему приходится узнавать, становятся все более предсказуемыми и унылыми. Похваставшись, что с некоторых пор он может сочинить их сам на целый день вперед и почти не ошибиться, для себя он подразделяет их на два вида: о власти и "об энтропии, о том, что снова что-то портится". Несмотря на то, что он оппонировал советскому режиму и считался диссидентом, эксперт делает сравнение в пользу СССР.

"Сюжеты стали как в Северной Корее, даже в Советском Союзе они были веселее. Тогда приезжали какие-то живописные борцы за мир, какой-нибудь пламенный товарищ из Азии Сукын Сын, были доярки, был пуск мартенов. А теперь воцарилось невежество, никто не знает, что такое цех горячей плавки, распаханные поля...", - представил он две отличающиеся картины мира в эфире "Эха Москвы".

Сейчас, по его словам, новости об энтропии предельно просты и печальны: "упал спутник, жена зарезала мужа, хотят закрыть какой-нибудь какой-нибудь университет, и аресты - одного арестовали, другой убежал". При этом обязательно, отметил Павловский, нужно сообщить потребителю информации, что экономика подросла за очередную неделю на доли процента.