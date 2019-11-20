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19:51

В Петербурге начнут вручать премию имени Жореса Алферова

фото ЗакС политика В Петербурге начнут вручать премию имени Жореса Алферова

С 2020 года петербургское правительство начнет вручать премию в честь физика и бывшего депутата Госдумы от КПРФ Жореса Алферова, передает пресс-служба Смольного. Присуждаться она будет деятелям науки за достижения в области нанотехнологий.

"Таким образом будут отмечены не только новые достижения современных ученых, но и увековечена память прославленного физика", - говорится в сообщении.

В сентябре стало известно, что имя профессора получит сад в Калининском районе. Месяц спустя депутаты ЗакСа поддержали установку мемориальной доски ученому на его доме, на Петроградской стороне.

Самое знаменитое достижение Алферова - получение им Нобелевской премии по физике в 2000 году, за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. Ленинградский и петербургский ученый ушел из жизни в марте на 89 году жизни.

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