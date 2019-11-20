Суд: Смольный и МВД не виноваты в разгоне Первомайского шествия

Смольнинский районный суд отказался признавать комитет по вопросам законности Петербурга и ГУ МВД виновными в разгоне шествия общедемократической колонны на шествии 1 мая. Решение суд принял на заседании 20 ноября.

Иск к ведомствам подали представители партии «Яблоко» Тимур Гедеванишвили и Владимир Молодоженя, которые являлись соорганизаторами шествия. Представители комитета по вопросам законности, ГУ МВД по Петербургу и УМВД по Приморскому району заявили на заседании, что своих полномочий не нарушали и действовали в рамках закона. В частности, юрист ГУ МВД сообщила, что задержка последней колонны произошла из-за медленного движения колонны перед ней. К предыдущей группе и надо подавать иск, уверена представитель полиции. Она добавила, что последняя колонна при желании могла обогнать людей перед собой или продолжить шествие на тротуаре. Один из организаторов шествия Тимур Гедеванишвили ответил, что на тротуаре шествие они продолжить не могли - так как полиция заявила им, что мероприятие считается оконечным.

Также представитель ответчика сообщил, что участники колонны якобы могли при желании обойти сотрудников правоохранительных органов и начать шествие вовремя. Адвокат истца Александр Кобринский обратил внимание суда на этот аргумент соответчика.

- На мой взгляд, провокационное предложение. О том, что организаторы шествия должны, не обращая внимания на реальную ситуацию, не обращая внимания на цепи сотрудников правоохранительных органов, на другие колонны, глядеть только на часы и начинать движение в обход. Уважаемый суд, ни разу и никогда ни на каких шествиях такого не было, нет, и я надеюсь, не будет. Потому что такие действия непременно повлекут за собой беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции, - считает адвокат.

Помимо этого, представительница ГУ МВД заявила, что разгона не было. По её словам, сотрудники полиции обеспечивали безопасность людей в колонне. Время их шествия закончилось, и по Невскому проспекту должны были поехать мотоциклисты - полиция вытеснила колонну на тротуар, чтобы уберечь людей от наезда мотоциклистов, заверила представительств МВД.

Первомайское шествие демократов должно было начаться у БКЗ «Октябрьский» и закончиться на площади Ленина. Но его участникам удалось дойти только до пересечения Невского проспекта с улицей Маяковского, где колонна остановилась и требовала освободить нескольких своих представителей, которых полиция задержала по ходу шествия.

После остановки последовали массовые задержания. В автозаки попали не менее 50 человек, в том числе глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, на которого полицейский прыгнул со спины, пока тот, будучи одним из заявителей акции, вел переговоры с офицером МВД. Позже сотруднику штаба Навального назначили 10 суток административного ареста. Подробнее о том, как проходил разгон Первомая - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова

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