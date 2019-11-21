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9:55

СК обнаружил новые хищения на космодроме "Восточный"

фото ЗакС политика СК обнаружил новые хищения на космодроме "Восточный"

Региональное отделение Следственного комитета по Амурской области возбудило два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве ряда объектов космодрома "Восточный", уведомляет "Коммерсант".

Речь идет о хищении более 250 млн рублей при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара". Как полагают следователи, с октября 2018 года по май 2019 года некоторые руководители "Поволжского строительного предприятия" (ПСП) предоставили в управление федерального казначейства (УФК) Татарстана "заведомо ложные сведения" об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО "Трио-ВИС". В СК полагают, что в реальности эти договоры аренды не исполнялись, а документы оказались фиктивными. На данный момент в уголовном деле нет подозреваемых или обвиняемых.

Напомним, некоторое время назад в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин заявил о недопустимости нецелевого расходования денег при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это произошло во время строительства космодрома "Восточный".

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сетовал президент.

На возведение космодрома предприятиям Роскосмоса был выделен 91 млрд рублей, а украдено - 11 млрд, из которых в пользу государства удалось вернуть лишь 3,5 млрд, поделился сведениями пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Возведение космодрома "Восточный" началось в 2012 году. Генпрокуратура ранее заявила, что начиная с 2014 года нашла 17 тысяч нарушений при строительстве объекта и завела 140 уголовных дел.

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