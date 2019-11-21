Мединский доложил Путину о том, как прошел Петербургский культурный форум

Министр культуры Владимир Мединский поведал президенту Владимиру Путину о том, как в городе на Неве прошел культурный форум, извещает пресс-служба Минкульта.

Мединский сообщил, что, как ему кажется, мероприятие превзошло все ожидания как по масштабу, так и по количеству приехавших на него гостей - в частности, из-за рубежа. Форум, согласно официальным данным, посетили свыше 15 тысяч человек из 96 стран.

В рамках культурного события было подписано более 90 международных договоров. Их заключали между собой и российские госструктуры - Ростуризм и Россотрудничество. Десятки тысяч студентов посетили выставки, концерты, кинопоказы, лекции и мастер-классы, подчеркнул Мединский.

Напомним, Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 14 по 16 ноября 2019 года.