Госдума изучит мнение россиян о себе за 350 млн рублей

Государственная дума намеревается потратить 350 млн рублей на изучение мнения россиян о своей работе, передает "Коммерсант", ссылаясь на источники в федеральном парламенте.

Заявки на социологическое изыскание подали несколько фракций. Например, "Единую Россию" интересует исследование о совершенствовании законодательства в сфере малого и среднего бизнеса, КПРФ - иностранный опыт работы муниципальных органов, ЛДПР - мониторинг оказания государственной поддержки пожилым гражданам.

В свою очередь думский комитет по делам СНГ хотел был проанализировать влияние законодательства в сфере гражданства и миграции в странах СНГ, Балтии и Грузии на положение россиян. Кроме того, комитету по международным делам требуется изучить перспективы активизации "международных парламентских движений за международную безопасность".

Совет Госдумы утвердил программу научно-экспертной и исследовательской работы. Подобные изыскания нижняя палата парламента проводит ежегодно начиная с 2017 года.