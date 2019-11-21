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12:41

ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях

фото ЗакС политика ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях

ФСБ России опубликовало видео передачи Украине трех военных кораблей, на котором видно, что их внутреннее состояние в норме, сантехника исправна, передает «Интерфакс».

Накануне командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» возвращенные два малых артиллерийских катера и буксир. По словам адмирала, корабли не шли своим ходои. «Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», - сказал Воронченко в телеинтервью.

В ответ ФСБ РФ распространило видео с моментом подписания документов по передаче кораблей. Представители украинской стороны претензий о состоянии судов не высказывают. На кадрах виден также унитаз, полотенца и стопка аккуратно сложенной военной одежды.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», - заявили в ФСБ.

Ранее стало известно, что украинские корабли отводят в сторону арок Крымского моста. Эти корабли задержала погранслужба ФСБ в Керченском проливе 25 ноября. Украинских моряков арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.  В сентябре 2019 года они вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между странами.

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