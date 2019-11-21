ЛГБТ-активисты обратились в суд из-за бездействия ФСБ по делу "Пилы"

ЛГБТ-активисты обратились с жалобой в столичный Мещанский суд из-за бездействия ФСБ по делу об угрозах представителям сексуальных меньшинств лицами, входящими в так называемый проект "Пила".

ФСБ отказалась расследовать преступление, подпадающее под действие ст. 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

На проекте "Пила" систематически публикуются призывы к расправе над членами ЛГБТ-сообщества. Активисты и ранее пытались привлечь внимание различных правоохранительных органов к деятельности ресурса, однако дело так и не получило должного отклика. В частности, ФСБ известила, что у неё нет оснований реагировать. Именно этот ответ ведомства и решено оспорить в суде.