Безымянный сквер на улице Зенитчиков назвали Комсомольским Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 ноября подписал постановление о присвоении названий для 31 ранее безымянной зеленой зоны. Документ опубликован на сайте Смольного. В частности, сквер на улице Зенитчиков, между проспектом Стачек и Краснопутиловской улицей будет называться Комсомольским. Зеленая зона на искусственном острове в устье реки Смоленки получила имя писателя Александра Володина, на Среднеохтинском проспекте появится сквер имени эстонского певца Георга Отса. Сквер у пересечения Кемской и Динамовской улиц назвали в честь знаменитого футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова. Зеленой зоне на проспекте Просвещения между улицами Кустодиева и Руднева дали имя художника Владимира Конашевича. Сквер у Нахимовского военно-морского училища будет Нахимовским, а сквер у городской больницы № 14 – Ушаковским.

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