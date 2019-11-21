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14:25

Госдума разрешила признавать людей "иностранными агентами"

фото ЗакС политика Госдума разрешила признавать людей "иностранными агентами"

Депутаты Государственной думы одобрили в третьем, окончательном чтении проект закона, который позволяет признавать "иностранным агентом" любое физическое лицо.

"Это набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом", - приводятся на сайте нижней палаты парламента слова единоросса Сергея Боярского, одного из соавторов инициативы.

Иноагентами, согласно документу, могут быть признаны россияне, распространяющие контент иноагентов-юрлиц в своих социальных сетях на коммерческой основе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:36   Бордунов  
Впоследствии по этому закону будут метить и привлекать офшорное ворье, типа прокурора Москвы.
14:49  Вот у Ролдугина нашли баблище за рубежом, Навальный пишет про хозяев-госслужбистов и их бабло на западе, все очевидно и задокументированно, а ты, Насральный, все никак компромата не родишь. Только вонь пускаешь.

14:49   Бордунов  
Если бы закон предполагал реальные сроки за антироссийскую пропаганду, прикрытую "свободой слова", то это имело бы смысл. А штрафы не принесут особого вреда им, т.к. расплачиваются не они, а их зарубежные хозяева. Хозяева отдадут любые деньги за развал устоев России и даже за [цензура]иганские выходки на сборищах этих уродов.

14:36    
Крайне нужный закон для России в борьбе с её врагами!

14:32    
Мелкий Боярский просто отвратителен. Папашкин сынишка.

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