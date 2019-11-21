Госдума разрешила признавать людей "иностранными агентами"

Депутаты Государственной думы одобрили в третьем, окончательном чтении проект закона, который позволяет признавать "иностранным агентом" любое физическое лицо.

"Это набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом", - приводятся на сайте нижней палаты парламента слова единоросса Сергея Боярского, одного из соавторов инициативы.

Иноагентами, согласно документу, могут быть признаны россияне, распространяющие контент иноагентов-юрлиц в своих социальных сетях на коммерческой основе.

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