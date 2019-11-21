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16:19

Володин и Макаров открыли мемориальную доску в память о Селезнёве

фото ЗакС политика Володин и Макаров открыли мемориальную доску в память о Селезнёве

На фасаде Ректорского флигеля СПбГУ 21 ноября была торжественно открыта мемориальная доска в память о бывшем председателе Государственной думы Геннадии Селезнёве, сообщила пресс-служба Заксобрания

В церемонии приняли участие нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, а также представители руководства СПбГУ и культурной общественности города.

Володин отметил, что Селезнёв руководил нижней палатой парламента в трудные годы для России и сумел объединить людей с различными политическими взглядами. Макаров заявил, что Госдума до сих пор работает по традициям, заложенным бывшим спикером.

Селезнёв окончил журфак ЛГУ в 1974 году. В 1974-1980 годах, до переезда в Москву работал заместителем главного редактора ленинградской газеты «Смена».

Он был депутатом Госдумы первых четырех созывов сначала от КПРФ, затем как член Партии возрождения России, в которую вступил в 2002 году. Во втором и третьем созывах Селезнёв был председателем Госдумы. Политик скончался в 2015 году и был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.


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