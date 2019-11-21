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16:27

Навальный поведал про "космические богатства" Рогозина

фото ЗакС политика Навальный поведал про "космические богатства" Рогозина

Новым героем расследования Фонда борьбы с коррупцией стал руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин: Алексей Навальный утверждает, что ему могут принадлежать два смежных участка с домами за МКАД в районе Химок стоимостью 350 млн рублей.

Площадь дома, в котором обитает глава госкорпорации с супругой, составляет около 800 кв метров - эта информация отображена в его декларации. Здание расположено на участке в 25 соток. Однако некоторое время назад, делится Навальный, он, вероятно, "расширил свои владения ровно в два раза".

"То есть теперь это участок в полгектара. И сейчас на нем кипят работы, как на космодроме Восточный. Возводят какую-то беседку, везде стройматериалы, ну а сзади видно уже построенную внушительного размера баню", - уточняет политик.

На соседнем участке находится дом размером 808 кв метров. Однако, сетует Навальный, в выписке из Росреестра указано, что владеет им некто, именуемый "Физическое лицо" - то есть, информация о хозяине засекречена. Между тем, Навальный располагает другой выпиской, которая была выдана на этот же участок, но в 2015 году. Там говорится, что дом принадлежит Геннадию Николаевичу Серебрякову, который приходится Рогозину тестем. Серебряков - бывший сотрудник КГБ. Он купил дачу, когда ему было 77 лет.

Навальный предположил, что загородная вилла Рогозина может стоить 200 млн рублей, а участок его тестя - 150 млн.

"350 миллионов - то, что находится по декларациям, - это в три раза больше, чем Дмитрий Рогозин мог заработать чиновником за всю свою жизнь", - считает оппозиционер.

Примечательно, что согласно декларации Рогозина за 2018 год, он заработал 29 млн рублей, 23,5 из которых "по основному месту работы". "И еще 6 миллионов бог знает откуда", - добавил Навальный.

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17:45    
Что-то космическая отрасль захирела....Может там собака порылась?

17:40   Бордунов  
Надо меньше сидеть в инете, валяться на диване, сосать пивко и заглядывать в чужие кошельки. И, конечно, уметь хоть что-то делать руками и головой. Но делать полезное, а не онанировать руками и не отбивать мяч головой. А если надеяться только на оплату за [цензура]иганство на запрещённых сборищах, то будешь всё время голодный, злой, орущий, наглый  и завистливый.

17:25    
Всё скулите. Вот как пенсионеры живут. Берите пример.

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