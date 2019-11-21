Сотрудники ФСБ привезли на допрос в СК замглавы Росалкогольрегулирования

Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирина Голосная доставлена на допрос в Следственный комитет, передает "Интерфакс".

Голосную допрашивают в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В свою очередь информаторы РБК известили, что СК планирует возбудить уголовное дело об организации преступного сообщества.

Накануне ПАСМИ писало, что были задержаны пятеро сотрудников Росалкогольрегулирования. Существует вероятность, что будут и другие задержания.

Экс-глава федеральной службы Игорь Чуян находится в международном розыске с декабря 2018 года. По данными СМИ, он разработал несколько схем по уклонению от уплаты налогов, в том числе через лицензирование заводов-однодневок и передачу федеральных специальных марок нелегальным производителям. В ФСБ ущерб от действий бывшего управленца оценили в 200 млрд рублей.