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18:14

Свидетель обвинения по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

фото ЗакС политика Свидетель обвинения по делу "Седьмой студии" заявила о давлении следствия

Сотрудница Минкультуры Алеся Махмутова, свидетель обвинения по делу «Седьмой студии», на заседании Мещанского суда Москвы заявила о давлении следствия, передает «Коммерсант».

Об этом Махмутова упомянула, когда по просьбе прокурора зачитывались ее показания, данные в июле 2017 года. Сделано это было, поскольку показания свидетеля в суде отличались от данных на стадии следствия.

Махмутова пояснила, что подписывала протокол допроса в июле одна, без адвоката. По ее словам, ее допрашивали пять человек, в том числе руководитель следственной группы. «На меня оказывалось психологическое давление, вплоть до угроз», - сказала Махмутова.

«Руководитель следственной группы говорил мне о том, что если я сейчас будут рассказывать, что все было по закону, то у меня есть возможность из свидетеля превратиться в соучастника, подозреваемую. Но я работаю на службе, у меня есть семья, есть дети», - сказала Махмутова.

По ее словам, допрос длился шесть часов, за это время она не выходила из кабинета и ей не предоставили воду. Она отметила, что в протокол были внесены многочисленные правки, на которые она делала замечания. «Не все правки были вычеркнуты, видимо, так как я была в плохом состоянии», - добавила Махмутова.

Дело «Седьмой студии» рассматривается заново с начала ноября. В начале ноября суд отказался взять с фигурантов подписку о невыезде.

Среди фигурантов дела – режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины фигуранты не признавали, утверждая, что Масляева оговорила их. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект «Платформа». 

Финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.

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