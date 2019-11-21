"Мужчины более ранимые": Матвиенко и Володин в шутку поспорили о женщинах в политике

Спикеры Госдумы и Совета Федерации, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, в шутку поспорили о роли женщин в политике, передает ТАСС.

Дискуссия состоялась во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге. Матвиенко отметила усиление роли женщин в парламенте большинстве стран СНГ. Среди новых участников ассамблеи были председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, председатель Сената Олий мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана Танзила Нарбаева и представитель парламента Киргизии Аида Касымалиева.

«Вы видите, что женская составляющая набирает силу, мощь. Не обещаю, что мы на этом остановимся. Радует, что в составе нашего парламентского сообщества растет роль женщин, у нас все в порядке с гендерной политикой, я думаю, что такая конкуренция заставит наших мужчин действовать более активно», - сказала Матвиенко.

Володин в ответ заметил, что такая конкуренция растет с 1918 года, и Россия «впереди планеты». Он предположил, что надежда на усиление активности мужчин в политике из-за конкуренции с женщинами может не оправдаться.

«Валентина Ивановна, мы меньше живем, это не в наших силах. Мужчины более ранимые, женщинам надо помнить это и больше уделять внимание семьям. Семья - основа стабильности любого общества. Я, может быть, консервативен, но за этим будущее, а все эти обамовские штучки уже отмирают», - сказал Володин. В ответ Матвиенко заметила, что дольше живут активные люди и на правах председательствующего на собрании «отменила» слова Володина о женщинах.

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