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20:54

"Новую газету" оштрафовали за мат в трансляции с митинга 27 июля

фото ЗакС политика "Новую газету" оштрафовали за мат в трансляции с митинга 27 июля

Мировой судебный участок № 360 Басманного района Москвы оштрафовал «Новую газету» на 200 тысяч рублей из-за нецензурной брани в онлайн-репортаже с митинга 27 июля в центре столицы, передает ТАСС.

Издание признали виновным в нарушении ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань). Назначенный за это штраф – максимальный по этой статье.

Суд установил, что мат содержался в онлайн-репортаже, который велся на сайте «Новой газеты» с митинга 27 июля. Впоследствии «информация, содержащая нецензурную лексику» была импонтирована на YouTube и в Twitter, пояснили в суде.

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22:32    
на нашем избирательном участке пара избирателей нецензурно выразились по поводу выборов. Прямую трансляцию в сети интернет организовала СПб ИК с привлечением Ростелеком. Почему их не оштрафовали?

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20:54 "Новую газету" оштрафовали за мат в трансляции с митинга 27 июля

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