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9:30

Фонд "Петербургская политика" посоветовал властям быть добрее

фото ЗакС политика Фонд "Петербургская политика" посоветовал властям быть добрее

Эксперты фонда «Петербургская политика» подготовили доклад «Концепция доброй власти», в котором рекомендовали властям, в том числе, отказаться от принятия новых ограничительных законопроектов, пишет «Коммерсантъ».

Авторы доклада пришли к выводу, что социальная ниша «доброй» власти была ослаблена в ходе пенсионной реформы. При этом ниша власти как «защитника» размывается, а ниша «гаранта равных правил игры» вступает в противоречие с текущими практиками. На первый план выходит образ «сильной, доминирующей, всемогущей, агрессивной, закрытой власти», что вступает в прямое противоречие с запросами общества, которое стремится  «стать добрее», считают эксперты.

Образ «злой» власти оказывает «невротическое воздействие» на общество, вызывает «общий рост тревожности и неуверенности», девальвирует ценности «стабильности» и «усиливает внутреннее напряжение», указали эксперты. Они посоветовали властям «дозировать повестку», связанную с наказаниями и запретами, в том числе принимать меньше новых ограничительных инициатив. Руководствоваться эксперты рекомендуют «моральными принципами». Президент фонда Михаил Виноградов подчеркнул, что власти «должна перейти от решения вопросов добра и зла к помощи людям».

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11:14    
10:53 А тебе, психопату, вообще противопоказано смотреть этот бесконечный "политический театр кабуки". У тебя от этого не неврозы, а садо-мазохистский маниакальный психоз обостряется.

10:53   Бордунов  
"Невротическое воздействие" на общество оказывает мягкотелость власти к антироссийским проплаченным выступлениям агентов госдепа, их наглость, лживость с целью расшатывания устоев государства. Раздражают бесконечные шоу каждый день, на которых ярые антироссийские "эксперты",как отечественные, так и импортные, поливают Россию до неприличия,  получая за это баснословные гонорары. За эту гадость вчера Добродеев получил награду?

10:14    
Витиевато и безрезультатно...

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