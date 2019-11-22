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11:18

Родственники жертв домашнего насилия просят Минюст проверить замминистра на профпригодность

фото ЗакС политика Родственники жертв домашнего насилия просят Минюст проверить замминистра на профпригодность

Родственники четырех женщин из разных регионов России, погибших от домашнего насилия, просят главу Минюста Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя Михаила Гальперина из-за слов последнего о «преувеличении» проблемы, сообщили в «Зоне права».

В письме заявители выражают «глубокое возмущение» позицией Гальперина по проблеме домашнего насилия. Они просят Коновалова рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности Гальперина и соответствии его занимаемой должности.

Письмо подписали родственники погибших Гульназ Бадертдиновой, Анны Овчинниковой, Регины Гагиевой и Яны Савчук, уточняет «Медуза». Последнюю бывший сожитель убил вскоре после приезда участковой Натальи Башкатовой, которая в ответ на вызов о конфликте сказала женщине: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте». В июле суд в Орле приговорил Башкатову к двум годам колонии-поселения по обвинению в халатности.

Возмущение вызвал ответ Минюста на вопросы ЕСПЧ по жалобе россиянок, пострадавших от домашнего насилия. В ответе за подписью Гальперина как официального представителя РФ при ЕСПЧ говорилось, что российские власти не рассматривают домашнее насилие как «серьезную проблему», счел недоказанным то, что большинство жертв домашнего насилия в России – женщины, а пожаловавшихся россиянок упрекнул в попытке «подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации».

Накануне к президенту Владимиру Путину с просьбой проверить заявления Минюста обратилась Ирина Шейкина – мать Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

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