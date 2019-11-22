Активисты МО "Васильевский" оспорят в суде вырубку здоровых деревьев

Активисты Васильевского острова подали в суд на чиновников из комитета по благоустройству из-за того, что те необоснованно, с точки зрения жителей, выдали порубочные билеты для уничтожения деревьев на 16 линии.

В сообществе "Красивый Петербург", говорится о том, что протестное мнение горожан не было учтено, хотя того требует соответствующая городская программа. Активисты заказали две независимых экспертизы, которые установили, что тополя пребывают в удовлетворительном состоянии, а потому не требуют вырубки. Однако и это не изменило планов комитета. Не повлияли на него и результаты интернет-опроса.

Представители МО «Васильевский», по мнению защитников, тоже ведут себя не лучшим образом, выступая в качестве "заинтересованных лиц".

"Порубочный билет действует до 12 декабря, и глава местной администрации уверен, что его прямая обязанность снести деревья до этого срока несмотря ни на что. Что заставляет сотрудников отдела благоустройства МО Васильевский так ненавидеть деревья – остаётся загадкой", - говорится в заявлении.

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