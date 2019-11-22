Загрязнителей воды в Усть-Ижоре накажут рублем

На собственников двух соседних домов на Петрозаводском шоссе, загрязнявших почву и воду, после обращения экологов из общественной организации "Зеленый фронт" завели административные дела. Отмечается, что в последнее время в Усть-Ижоре стоял невыносимый запах, что и стало причиной для жалоб.

Как свидетельствуют фотографии, от домов в сторону улицы отходила труба, через которую в окружающую среду поступали сточные воды. Загрязнена ими оказалась и река Ижора.

В отношении собственников домов возбудили сразу три дела по разным статьям КоАП.