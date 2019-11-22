Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2019 году состоится 19 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Открыта аккредитация для журналистов. Она продлится до 17:00 5 декабря, аккредитоваться можно только через сайт Кремля. Список аккредитованных журналистов будет опубликован 13 декабря.

Ежегодная большая пресс-конференция станет для Путина пятнадцатой по счету. В 2018-м президент отвечал на вопросы журналистов почти четыре часа. Рекорд по длительности был установлен в 2008 году, когда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут.