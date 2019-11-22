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12:58

Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

фото ЗакС политика Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2019 году состоится 19 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Открыта аккредитация для журналистов. Она продлится до 17:00 5 декабря, аккредитоваться можно только через сайт Кремля. Список аккредитованных журналистов будет опубликован 13 декабря.

Ежегодная большая пресс-конференция станет для Путина пятнадцатой по счету. В 2018-м президент отвечал на вопросы журналистов почти четыре часа. Рекорд по длительности был установлен в 2008 году, когда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут.

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15:12    
Кому не интересно слушать Путина, то слушайте врагов России -ваших любимцев!

14:00    
С каждым разом эти протокольные мероприятия становятся всё зануднее и бессмысленнее. Всё хорошее, что обещается на этих бенефисах престарелого актёра, почти никогда не выполняется до конца, зато всё плохое идёт с кратным перевыполнением плана. Очередное телешоу пропаганды.

13:50    
Ждем нового рекорда по продолжительности говорения!!!

13:30    
13:26 Деду Вове просто выговориться надо.

13:26   Бордунов  
Уже давно не имеет значения, какие звуки и каким местом издает этот господин.

13:22    
Интересно будет послушать Путина! Ждём с нетерпением!!! Особенно об итогах переговоров по Донбассу и транзиту газа и не только через Украину в ЕС, но и в Китай, Турцию-Болгарию-Сербию и далее в Венгрию!

13:12    
Што? Опять?

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