КСП изучит ущерб, нанесенный бюджету при ремонте парка "Екатерингоф"

Контрольно-счетная палата откликнулась на жалобы жителей, утверждающих, что капитальный ремонт парка "Екатерингоф" был выполнен недобросовестно, сообщает пресс-служба ведомства.

Обещанная проверка проведенных и не проведенных работ станет не первой: экономический отдел петербургской полиции уже установил, что десятки миллионов из 82,45 млн рублей контракта ушли на посторонние цели. КСП останется только уточнить, что именно и на какую в точности сумму не было выполнено.

Отметим, что ранее полиция установила еще одну примечательную деталь: деньги по контракту переводились на личные счета сотрудников подрядчика - ООО "Рос Сервис". По данному поводу обыскивали помещения, занимаемые администрацией парка, а также чиновниками из комитета по благоустройству.

Капитальный ремонт парка "Екатерингоф" проводился во второй половине 2019 года. Проверка намечена на декабрь нынешнего года.