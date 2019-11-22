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14:21

Навальный считает "бредятиной" логотип для Петербурга за 7 млн рублей

фото ЗакС политика Навальный считает "бредятиной" логотип для Петербурга за 7 млн рублей

Политик Алексей Навальный прокомментировал новость о создании логотипа для Петербурга за 7 млн бюджетных рублей, презентованного на прошлой неделе. Для него подобные закупки в исполнении городских администраций и государственных организаций - это "бредятина". Не разбирая ценообразование и не обсуждая художественные достоинства произведения, он удивился, что за подобные вещи один из самых городов мира в принципе должен что-то платить.

"Для чего нужно в Санкт-Петербурге, где, как мы видели, не могут убрать экстренно снег, этот логотип, тем более тратить на него 7 млн рублей? Слава Петербурга такова, что можно объявить международный конкурс и сказать - разработайте логотип за одну копейку. И все мировые агентства и дизайнеры в очередь выстроятся", - заявил он на собственном YouTube-канале.

Можно, по словам Навального, и вовсе не заниматься подобными вещами, поскольку "все эти логотипы уже есть, они существуют".

Напомним, что теперь символом Северной столицы должен стать сине-бирюзовый круг со вписанным внутрь словом "Санкт-Петербург" или Saint Petersburg. За 7 млн рублей, заплаченных городским правительством подрядчику SPN Communications, должны были разработать мета-бренд Петербурга, логотип и концепцию Агентства по управлению территориальным брендом.

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16:01    
7 млн. прилипло к лапкам. Такое "произведение искусства"  позорит город.  Ломаного гроша не стоит.

15:34    
15:22 Пригожинцы начали защищать это "произведение искусства"? Неужели и здесь к лапкам что-то прилипло?

15:22   Бордунов  
Какое дело уголовнику-вору до логотипа города, не имеющего к нему отношения? Пусть волнуется о логотипе ИТК строгого режима, Пригодится для узнаваемости.

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