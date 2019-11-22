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14:40

Цитируемость Беглова в социальных сетях за октябрь резко упала

фото ЗакС политика Цитируемость Беглова в социальных сетях за октябрь резко упала

Мониторинговая компания "Медиалогия" выпустила очередной рейтинг цитируемости глав регионов на просторах социальных сетей. Результат петербургского губернатора Александра Беглова по итогам октября заметно ухудшился по сравнению с сентябрьскими показателями: с третьей позиции он переместился на одиннадцатую.

В противовес ему заметное движение "наверх" продемонстрировали, обогнав Беглова, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, поднявшийся на семь пунктов, и губернатор Тамбовской области Александр Никитин, отвоевавший шесть строчек в рейтинге.

Тройку самых упоминаемых руководителей субъектов Федерации составили ее завсегдатаи - московский мэр Сергей Собянин, чеченский лидер Рамзан Кадыров, а также несколько улучшивший свой результат глава Подмосковья Андрей Воробьев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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