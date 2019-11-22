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16:39

СМИ: Сообщник экс-директора "Водоканала" скрылся в Италии

фото ЗакС политика СМИ: Сообщник экс-директора "Водоканала" скрылся в Италии

Возможный сообщник экс-директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова скрылся в Италии, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, предполагаемый соучастник долгое время жил в Италии. Там он и скрылся после того, как потерпевшие обратились в правоохранительные органы, уточнил собеседник агентства.

Целиков помещен под домашний арест по делу о завышении цен на электричество. По версии следствия, в рамках контракта ГУП с ООО «Развитие и инвестиции» «Водоканал» получал завышенные данные о ценах на электроэнергию, а Целиков был ответственным за подписание счетов-фактур. Ущерб предприятию оценивается более чем в 1 млрд рублей. Следствие полагает, что Целиков «завладел» ими совместно с другими лицами.

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