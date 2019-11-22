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17:41

У станции Новый Петергоф построят храм

фото ЗакС политика У станции Новый Петергоф построят храм

Часть территории под названием Суворовский городок, расположенной возле железнодорожной станции Новый Петергоф, отдадут под строительство православного храма, сообщает издание "Канонер". Целый ансамбль в виде культового сооружения и сопутствующих ему строений - двухэтажного дома причта и часовни - займут 0,8 га. Этот участок земли в настоящее время пустует.

В Суворовском городке также продолжает стоять старинная полковая Анастасиевская церковь, закрытая в 1924 году большевиками и переделанная под светское учреждение. Чиновники из комитета по инвестициям, комментируя предстоящее строительство, упомянули о старой церкви, лишенной куполов и колокольни, как об утраченной.

Отметим, что по соседству идет строительство современного микрорайона.

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