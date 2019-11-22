Градозащитников удручает замена старинных светильников на станции метро "Площадь Ленина"

Петербуржцы заметили начавшиеся метаморфозы внутри станции метро "Площадь Ленина": резные светильники вдоль поручней, установленные еще в 1950-е годы при открытии станции, меняют на экономичные типовые.

Известие "подхватили" градозащитники, выразившие неудовольствие и сославшиеся на специалиста, историка метрополитена Дмитрия Графова. Он, в свою очередь, уверен, что станцию можно считать представляющей историческую ценность и к ее уникальным деталям относиться точно так же.

Заменить светильники, делают умозаключение градозащитники, позволило то, что "Площадь Ленина", в отличие от более ранних станций 1950-х, не признали в свое время культурно-историческими памятниками.

"Замена их на типовые разрушит архитектурную идею станции", - резюмируют активисты.

Фотография: Анна Капитонова

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