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18:05

Градозащитников удручает замена старинных светильников на станции метро "Площадь Ленина"

фото ЗакС политика Градозащитников удручает замена старинных светильников на станции метро "Площадь Ленина"

Петербуржцы заметили начавшиеся метаморфозы внутри станции метро "Площадь Ленина": резные светильники вдоль поручней, установленные еще в 1950-е годы при открытии станции, меняют на экономичные типовые.

Известие "подхватили" градозащитники, выразившие неудовольствие и сославшиеся на специалиста, историка метрополитена Дмитрия Графова. Он, в свою очередь, уверен, что станцию можно считать представляющей историческую ценность и к ее уникальным деталям относиться точно так же.

Заменить светильники, делают умозаключение градозащитники, позволило то, что "Площадь Ленина", в отличие от более ранних станций 1950-х, не признали в свое время культурно-историческими памятниками.

"Замена их на типовые разрушит архитектурную идею станции", - резюмируют активисты.

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Фотография: Анна Капитонова


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18:33    
Есть признаки разворовывания должностными лицами и признаки преступного бездействия КГИОП.

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