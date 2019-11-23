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11:47

Под Оренбургом полыхало месторождение "Газпромнефти"

фото ЗакС политика Под Оренбургом полыхало месторождение "Газпромнефти"

На разрабатываемом "Газпромнефтью" Капитоновском месторождении в Оренбургской области случился масштабный пожар, извещает региональное управление МЧС.

Рядом располагается село Верхняя Платовка, однако угрозы населенному пункту нет.

Пожару присвоен второй ранг сложности. "На стационарном посту контроля качества атмосферного воздуха превышений ПДК по сероводороду не зафиксировано", - отчитались в МЧС.

На данный момент открытое горение ликвидировано, однако антипожарные работы всё ещё идут. К работе привлечены более 50 человек и 16 единиц техники.

Капитоновское месторождение было куплено "Газпромнефтью" в 2011 году. Извлекаемые запасы оцениваются в 5,8 млн тонн нефти и 2,8 млрд кубометров газа.

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