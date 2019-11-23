Четырбок и Цивилёв запускают собственную акцию по раздельному сбору мусора

Петербургские парламентарии Денис Четырбок и Алексей Цивилёв заявили о запуске собственной акции по раздельному сбору мусора. Вся информация о грядущих экологических мероприятиях будет публиковаться "ВКонтакте" у Четырбока.

Первая акция пройдет 30 ноября в МО «Княжево» по адресу: бульвар Новаторов, 32, с 12:00 до 15:00.

Петербуржцы смогут сдать бумагу, стекло, металл, пластиковые бутылки ПЭТ-1, а также опасные отходы (лампы, батарейки, термометры).

Добавим, свои акции по приему мусора ежемесячно проводит движение "Раздельный сбор". Кроме того, открыты стационарные пункты по приему вторсырья в магазинах "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас".

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