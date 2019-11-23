Череповчанин "обидел" Путина и был за это оштрафован

Городской суд Череповца постановил, что местный житель Михаил Гребенщиков, который нелестно отозвался о действующем главе государства Владимире Путине, нарушил закон о неуважении к власти и должен быть наказан за это деяние рублем, пишет "МБХ медиа".

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей, инкриминировав ему нарушение ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

Впрочем, какие конкретно непозволительные высказывания позволил себе Гребенщиков, неизвестно. Уточняется, что решение вынесла судья Татьяна Кузнецова 27 октября.