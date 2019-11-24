Тамбовчанку оштрафовали за языческие обереги, в которых узрели свастику

Один из районных судов Тамбова оштрафовал местную жительницу Татьяну Перепилицину за сбыт нацистской атрибутики (часть 2 статьи 20.3 КоАП) из-за того, что женщина продавала на фестивале языческие обереги, в которых полиция узрела свастику, пишет "МБХ медиа".

Как показала проведенная экспертиза, на одном из амулетов присутствовал нацистская символика, однако в постановлении суда отмечается, что некий "крест", имевшийся на изображении, был "повернут в другую сторону", поэтому свастикой считаться не может. Перепилицину данное обоснование возмутило, поэтому она намерена решение инстанции обжаловать. На заседании она пояснила, что торговала лишь амулетами с изображениями языческой славянской символики.

Несмотря на это, суд признал женщину виновной, назначив минимальный штраф, его размер в постановлении не указывается, однако, в КоАП прописано, что он составляет тысячу рублей.