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14:40

На петербургский митинг против закона о домашнем насилии пришли около 100 человек

фото ЗакС политика На петербургский митинг против закона о домашнем насилии пришли около 100 человек

В Петербурге проходит акция противников закона о профилактике домашнего насилия. Митинг начался в 14-00. 

К этому времени в гайд-парке на площади Ленина собралось порядка 100-120 человек. В руках участников мероприятия флаги движения "Патриоты Великого Отечества", ЛДПР и НПСР, а также плакаты против ювенальной юстиции.

Митинг открыл публицист и лидер движения ПВО Николай Стариков. Он предложил назвать обсуждаемую инициативу "законом насилия над семьей", заявив, что формулировки законопроекта могут навредить традиционным семейным отношениям.

- Если вы отобрали или не купили ребенку игрушку - вы преступник. Вы совершили экономическое насилие, - заметил Стариков.

Ведущий митинга главный редактор РИА "Катюша" Андрей Цыганов законопроект уже взорвал ситуацию на Северном Кавказе, а его соавтор депутат Госдумы Оксана Пушкина провоцирует Майдан.

- То, что делают Пушкина и сотоварищи, - это Майдан. Провокация беспорядков, - отметил он.

Он также напомнил, что Пушкина училась в США.

Накануне аналогичный митинг прошел в Москве. На него пришли порядка 200 человек.

Госдума готовится рассмотреть в первом чтении проект закона о домашнем насилии. Его авторы предлагают принять комплекс мер профилактики насилия в семье и организации защиты его жертв.

Депутат Пушкина сообщала, что ей поступают угрозы в социальных сетях.

Напомним, побои в российской семье декриминализированы с 2017 года. Уличенные в них впервые могут получить только административное наказание.

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Сергей Еремеев


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16:45   Бордунов  
Оба лидера протеста козел-провокатор Тимур и недофюрер Коля Стариков - мелкие мошенники. Первый 9 лет находился в федеральном розыске за растрату, второй присвоил собранные для дамбаса деньги. Оба поборники домашнего насилия. Совпадение?

16:18   Исай Мулатов  
Караул! Либирасы задумали лишить нас, патриотов, исконной БДСМ-забавы!

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