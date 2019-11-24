В Красноярске детей на церковной службе учили быть патриотичными при помощи пистолета

Детям в красноярском храме иконы Божьей Матери во время воскресных служб давали в руки оружие, обосновывая это необходимостью военно-патриотического воспитания, делится "МБХ медиа".

Пистолет Макарова ребятам начали раздавать еще в марте. На фотографии обратил внимание местный юрист Евгений Калиманов, который, увидев снимки, пожаловался в полицию. На днях ему пришел ответ, где сообщалось, что повода для волнений нет, так как оружие было пластмассовым, и стрельба из него не велась.

"В рамках военно-патриотического воспитания присутствующим малолетним и их родителям была показана презентация пистолета Макарова на наглядном пособии (пластиковый пистолет) с запасными частями от пневматического пистолета (магазин, возвратная пружина, затвор), была показана история возникновения пистолета ПМ, основные части пистолета и их назначение", - известили правоохранители.

Смысл проводимой демонстрации, как говорится в ответе религиозного учреждения, - "воспитание достойных граждан Отечества".