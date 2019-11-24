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18:00

"Что дальше?": Петербургские оппозиционеры готовят кампанию против повышения цен на проезд

фото ЗакС политика "Что дальше?": Петербургские оппозиционеры готовят кампанию против повышения цен на проезд

Петербургские оппозиционеры объединились в коалицию, в составе которой намереваются выступить против повышения цен на проезд, которые собираются установить в грядущем году власти города в рамках "транспортной реформы". 

Задачи кампании будут презентованы завтра, 25 ноября, на пресс-конференции.

В состав коалиции вошли движения "Время" и "Весна", "Объединенные демократы", "Молодежное Яблоко" и некоторые муниципальные депутаты.

"Нас опять пытаются обмануть. Никто не удосужился объяснить, почему цены на проезд с 2020 года увеличатся на 5 и 10 рублей. Как и в 2017, подорожание никак не обосновали. Смольный свалил все на туристов и надеется, что обойдется. Еще вчера повышение почти не должно было коснуться Подорожника, а сегодня — плюс 6%. Что будет завтра?" - отмечается в коллективном заявлении оппозиционеров.

Напомним, летом 2020 года Петербург планирует отказаться от более чем 270 направлений маршрутных такси и увеличить количество социальных автобусов. Ранее директор ГКУ "Организатор перевозок" Владимир Шведченко сообщил, что Смольный планирует закупить 1800 автобусов большого класса и 800 - среднего. По его словам, банки и лизинговые компании уже заявили о готовности участвовать в проекте закупки транспортных средств.

Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что в следующем году будет увеличена стоимость проезда как на метро - до 60 рублей, так и на общественном транспорте - до 50.

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