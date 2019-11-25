18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:22

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

фото ЗакС политика Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет, сообщили представители СПбГУ.

Дата, место и время прощания пока неизвестна. О них будет сообщено дополнительно.

Вербицкая – лингвист-русист. В 1994 году стала ректором СПбГУ, а с 2008-го перешла на должность президента вуза. Также она была деканом филологического факультета, а в 2011 году стала почетным профессором СПбГУ. За свою карьеру она написала несколько сотен научных и учебно-методических работ в области русского языка. Кроме того, Вербицкая – автор совместного проекта Смольного и СПбГУ «Давайте говорить как петербуржцы».

В 2013-2018 годах Вербицкая была президентом Российской академии образования. Она – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
9:22 Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

24 ноября, 19:35 Как и почему в Петербурге протестовали против закона о домашнем насилии   4

24 ноября, 18:00 "Что дальше?": Петербургские оппозиционеры готовят кампанию против повышения цен на проезд   9

24 ноября, 17:35 Активисты обескуражены недобросовестным ремонтом дорог на Васильевском острове   4

24 ноября, 16:30 В Красноярске детей на церковной службе учили быть патриотичными при помощи пистолета   3

24 ноября, 15:35 "Гудбай, в Америку": На митинге против закона о домашнем насилии Оксану Пушкину отправили в полёт   3

24 ноября, 14:40 На петербургский митинг против закона о домашнем насилии пришли около 100 человек   3

24 ноября, 13:45 "Геометрия, география? Нет": В РПЦ поведали о правильных уроках в школе   3

24 ноября, 12:55 Тамбовчанку оштрафовали за языческие обереги, в которых узрели свастику   3

24 ноября, 11:55 Макаров остался в генсовете ЕР, а депутатов Тугова и Романова - исключили   7

24 ноября, 11:26 Букву Ё вернули в названия почти 200 новгородских деревень   2

24 ноября, 10:30 СМИ: В России начнут производить роботов для уличных боёв   9

23 ноября, 18:00 Вишневский о намерении ЕР заниматься правозащитой: С таким же успехом такой центр можно было создавать прямо в КГБ   14

23 ноября, 17:00 "Терзать, трясти, добиваться решения": На съезде ЕР Путин учил единороссов работать   9

23 ноября, 16:05 "Кандидаты от ЕР должны гордиться своей партпринадлежностью": Медведев вновь отругал самовыдвиженцев   9

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru