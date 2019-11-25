Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет, сообщили представители СПбГУ.

Дата, место и время прощания пока неизвестна. О них будет сообщено дополнительно.

Вербицкая – лингвист-русист. В 1994 году стала ректором СПбГУ, а с 2008-го перешла на должность президента вуза. Также она была деканом филологического факультета, а в 2011 году стала почетным профессором СПбГУ. За свою карьеру она написала несколько сотен научных и учебно-методических работ в области русского языка. Кроме того, Вербицкая – автор совместного проекта Смольного и СПбГУ «Давайте говорить как петербуржцы».

В 2013-2018 годах Вербицкая была президентом Российской академии образования. Она – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».