Граффити на тему домашнего насилия появилось на Васильевском острове

Арт-группа «Явь» разместила граффити на тему насилия над женщинами. Оно появилось на стене дома № 47 по Большому проспекту Васильевского острова, сообщила ЗАКС.Ру участница коллектива Анастасия Владычкина.

«По данным отчета Всемирного банка Women, Business and the Law за 2018 год, россиянок признали одними из самых незащищенных в мире от насилия: Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите прав женщин, поскольку в стране не приняты законы о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте, а в Уголовном кодексе нет статьи о сексуальном насилии на работе. В итоге место России оказалось среди таких стран как Либерия, Габон, Иран, Йемен и ОАЭ», - говорится в заявлении арт-группы.

Художники также заявили, что поддерживают закон о профилактике семейно-бытового насилия, который готовит группа депутатов Госдумы:

«России НУЖЕН Закон о домашнем насилии, и хотелось бы напомнить всем, кто выступает против этого закона и кричит о том, что из-за такого закона люди перестанут вступать в брак: 2019 год как бы, женщины уже не боятся остаться “с сорока кошками”, и чем больше вы кричите про традиционные ценности, про “бьет значит любит”, про “у меня жена беременна 8 (восьмым!!!) ребенком”, тем меньше женщин желает вступать в брак, тем меньше женщин хочет детей».

Накануне на площади Ленина состоялся митинг противников принятия закона о домашнем насилии. На нем собралось порядка 120 человек. Участники акции заявили, что оcновной инициатор законопрокета, депутат «Единой России» Оксана Пушкина действует под влиянием западных ценностей и в интересах феминистских организаций и гомосексуалов, а инициатива в случае принятия разрушит традиционную семью и заставит россиян взяться за оружие.