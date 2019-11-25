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11:07

На пост председателя «Яблока» претендуют три политика из СЗФО

фото ЗакС политика На пост председателя «Яблока» претендуют три политика из СЗФО

Федеральный политический комитет «Яблока» принял решение предложить партийному съезду кандидатуры Эмилии Слабуновой, Николая Рыбакова и Льва Шлосберга на должность председателя партии. Заседание ФПК состоялось в пятницу, 22 декабря, сообщили ЗАКС.Ру в «Яблоке».

Устав партии не ограничивает выдвижение других кандидатур. Окончательный список претендентов определиться на съезде 13-15 декабря.

Депутат Законодательного собрания Карелии Слабунова возглавляет партию с 2015 года. В региональном парламенте работает с 2011 года.

Петербуржец Рыбаков в 2015 году был избран заместителем председателя партии. Ранее избирался депутатом муниципальных образований «Светлановское»и «Гражданка». Был главой администрации «Гражданки».

Руководитель псковского отделения партии Шлосберг с 2011 года депутат Псковского областного Собрания депутатов, с 2015 года член федерального комитета «Яблока». Издатель газеты «Псковская губерния». До февраля 2015 года был также ее директором, а до ноября 2013 года редактором.

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13:33   Бордунов  
Создание видимости демократичности выборов. В руководстве будет тот, кого одобрят в Иерусалиме и Вашингтоне. Остальное от лукавого.

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